Коронавірус у світі: зафіксували 400 тисяч нових заражень [ Редактировать ]
У світі напередодні зафіксували понад 400 тисяч нових заражень Ковідом.
Майже 7 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом - США, Велика Британія й Росія. В Ізраїлі виявили новий штам коронавірусу, який може бути небезпечнішим за "Дельту".
Інфікований 11-річний хлопчик, який прилетів з Молдови. Його ізолювали. Водночас Болгарія від завтра вимагатиме так звані зелені посвідки для охочих відвідати закриті громадські місця, як-то кафе та торговельні центри.
А на Кубі - навпаки, послаблюють обмеження. Скасовують карантин та ковід-тестування для туристів. Відпочивальників чекають з 7 листопада.
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Найбільше - у США, Великій Британії і Росії. Померли близько 5 тисяч інфікованих.
Захворюваність на коронавірус там стрімко зросла за всіма показниками. І до пунктів вакцинації теж шикуються довжелезні черги.
Це абсолютний рекорд від початку пандемії. 15,5 тисяч людей інфікувалися.
Найбільше хворих в Одеській, Харківській, Львівській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Щодо вакцинації, минулої доби щепили майже 150 тисяч українців.
Найбільше нових випадків "корони" виявили у Дніпропетровській та Запорізькій областях. І, нагадаю, саме вони з понеділка переходять у червону зону.