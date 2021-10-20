Керівник Пентагону запевнив Зеленського в рішучій підтримці України з боку Штатів [ Редактировать ]
Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном, який перебуває в Києві з робочим візитом. Говорили про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборони.
Цих домовленостей, нагадаю, було досягнуто під час візиту українського президента в Америку. Щодо ситуації на Сході України і в акваторіях Чорного й Азовського морів, Ллойд Остін запевнив Зеленського в рішучій підтримці України з боку Штатів. Український президент своєю чергою подякував за допомогу.
Володимир Зеленський, президент України:
Ми отримали ту військову допомогу на 60 мільйонів, про яку під час мого візиту говорив президент. Ще раз повторюю, що Сполучені Штати Америки сьогодні для України в цей небезпечний момент, в момент конфлікту на Сході країни, є безпековим партнером номер один.
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Говорили про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборони. Цих домовленостей було досягнуто під час візиту українського президента в Штати.
Цього разу через витік інформації у пресі. ЗМІ стало відомо, що Пентагон хоче розмістити своїх військових в Узбекистані.