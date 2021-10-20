Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном, який перебуває в Києві з робочим візитом. Говорили про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборони.

Цих домовленостей, нагадаю, було досягнуто під час візиту українського президента в Америку. Щодо ситуації на Сході України і в акваторіях Чорного й Азовського морів, Ллойд Остін запевнив Зеленського в рішучій підтримці України з боку Штатів. Український президент своєю чергою подякував за допомогу.

Володимир Зеленський, президент України: