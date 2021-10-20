На Донбасі поранили українського бійця. Ворожа куля влучила в армійця біля Березового - під ранок найманці обстріляли околиці зі стрілецької зброї. Загалом за добу - вісім атак, чотири з яких - із застосуванням забороненого озброєння.

Поблизу Авдіївки противник накривав вогнем з автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Зайцевого атакував із протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. А біля Гранітного і Лопаскиного застосував міномети 120 калібру. Репортаж із передової - далі.

Три постріли і три дірки в трубці розвідника. На Донбасі знову активізувалися ворожі снайпери. Працюють і вдень, і в ночі. Аби дістатися позицій, нам доводиться рухатися посадками й перебігати від балки до балки, бо відкрита місцевість скрізь прострілюється.

Це позиції на околицях окупованої Горлівки. Ворог займає тут панівні висоти. Напередодні, щоб виманити наших бійців із окопів, противник підпалив поле із сухостоєм. Щоправда природа зіграла злий жарт - вітер повернув вогонь у бік ворожих укріплень -ті палали до ранку. Аби помститися за невдачу, супротивник обстріляв українських вояків. Ворожий запал тільки злива остудила - воювати в багнюці нікому не хочеться.

Ну ось на Донбас і прийшов сезон дощів …бруду, це ми пройшли буквально 10 метрів - бруду реально по коліно.

Зараз над окопами тиша. Сергій із побратимом можуть трохи розслабитися. На фронті чоловік - новачок. Підписав контракт лише чотири місяці тому. Сергій - бойовий медик, утім на чергування ходить як звичайний боєць. Але сумка з медичним інвентарем завжди при ньому.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Нічого, нормально все , треба ж комусь ходити, треба комусь надавати допомогу - це армія.

Затишшя раптово закінчується, немов його й не було. Тільки-но ворог починає прострілювати наші позиції з автомата, Олег буквально прикипає до труби розвідника.

Це ворог стріляє по нам …можливо, виманює, тому , що работає у нас снайпер.

Але на цій ділянці працює не тільки снайпер. Час від часу у траншеї до армійців залітають і ось такі "подарунки". Андрій каже, цю ракету закинули напередодні з ручного гранатомета. Що це за боєприпас, боєць навіть не уявляє…

Ніхто не знає, що це таке ….чи зажигатєльне щось ….ну ніхто не знає.

Утім, наші вояки в боргу у ворога не залишаються. Будь-яка активність противника карається масованим вогнем у відповідь.