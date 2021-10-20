Неподалік Сіднея пасажирський потяг врізався у вантажівку [ Редактировать ]
А неподалік австралійського Сіднея у вантажівку врізався пасажирський потяг. Він зійшов з рейок.
Один вагон перекинувся, інший - нахилився. Дев'ятьох пасажирів, охоронців та машиніста ушпиталили. Перед аварією очевидці бачили водія ваговоза, який тікав від своєї машини, покинутої на коліях. Нині його розшукує поліція.
Крейг Аєрленд, очільник поліції штату Новий Південний Вельс:
Удар був потужний. Сильно пошкоджена довколишня інфраструктура: колії, лінії електропередачі. Усе це доведеться демонтувати й замінити. Роботи спричинять незручності для пасажирів приміського сполучення.
по теме
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху".
Легковик "Рено" на швидкості влетів в евакуатор, який саме завантажував іншу машину, яка на цьому ж місці врізалася в електроопору. Працював там і наряд швидкого реагування, і слідчо-оперативна група.
Дитину ушпиталили, але в лікарні хлопчик помер. За словами очевидців, шофер мчав зі швидкістю більше ніж 100 кілометрів на годину.
В автобусі перебувало восьмеро громадян України. Половина з них - з травмами у лікарнях. Загрози їхньому життю немає.
Троща сталася напередодні пізно ввечері поблизу населеного пункту Жгув. Ще одна українка перебуває в лікарні.