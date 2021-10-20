Київ ініціює переговори міністрів закордонних справ "нормандського формату" для підготовки зустрічі лідерів "четвірки". Свою готовність також висловили Франція і Німеччина. Натомість глава російського МЗС Сергій Лавров назвав ініціативу України - цитую - "потоком свідомості". Ось що на це відповів Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: