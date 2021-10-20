Київ ініціює переговори міністрів закордонних справ "нормандського формату" [ Редактировать ]
Київ ініціює переговори міністрів закордонних справ "нормандського формату" для підготовки зустрічі лідерів "четвірки". Свою готовність також висловили Франція і Німеччина. Натомість глава російського МЗС Сергій Лавров назвав ініціативу України - цитую - "потоком свідомості". Ось що на це відповів Дмитро Кулеба.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Сергій Лавров на жаль показує, що він налаштований не на конструктивну розмову міністрів, а на змагання зі своєю власною речницею у словесній еквілібристиці. Тому слова Лаврова - це просто плювок в обличчя Франції та Німеччини. Закликаю свого російського колегу визначити, погодити точніше, погодитися на проведення зустрічі міністрів в Нормандському форматі й сісти за стіл переговорів.
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