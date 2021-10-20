Правоохоронці заарештували підробників ковід-сертифікатів та ПЛР-тестів [ Редактировать ]
40 тисяч підроблених ПЛР-тестів та Covid-сертифікатів продали зловмисники протягом останнього року. Викрито угруповання з десяти осіб, що незаконно виготовляли та продавали тести з негативним результатом на коронавірус, а також сертифікати про вакцинацію.
Вартість такого тесту становила чотириста гривень, а сертифіката - півтори тисячі. Покупці не проходили жодних процедур, а лише надавали свої дані для оформлення документів. Замовлення приймали в соцмережах, незаконно використовуючи логотип медичної лабораторії та печатки лікарень. За скоєне зловмисникам може загрожувати до восьми років ув'язнення.
Ольга Мищенко, начальниця сектору управління протидії кіберзлочинам у Харківській області:
Цинізм зловмисників зашкалює. В той час, коли вся спільнота докладає максимум зусиль, щоб зменшити негативні наслідки від Covid-19, злочинці своїми діями сприяють зараженню більшої кількості громадян. Правоохоронцями було проведено 23 обшуки. Вилучено комп'ютерну техніку, телефони, банківські картки, грошові кошти, печатки та штампи медичних закладів, а також особисті печатки лікарів. За скоєне зловмисникам може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
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