40 тисяч підроблених ПЛР-тестів та Covid-сертифікатів продали зловмисники протягом останнього року. Викрито угруповання з десяти осіб, що незаконно виготовляли та продавали тести з негативним результатом на коронавірус, а також сертифікати про вакцинацію.

Вартість такого тесту становила чотириста гривень, а сертифіката - півтори тисячі. Покупці не проходили жодних процедур, а лише надавали свої дані для оформлення документів. Замовлення приймали в соцмережах, незаконно використовуючи логотип медичної лабораторії та печатки лікарень. За скоєне зловмисникам може загрожувати до восьми років ув'язнення.

Ольга Мищенко, начальниця сектору управління протидії кіберзлочинам у Харківській області: