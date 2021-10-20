Столичный Печерский районный суд заочно арестовал экс-премьер-министра Украины Николая Азарова по делу о подписании так называемых "Харьковских соглашений". Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Таким образом, Николаю Азарову была выбрана заочная мера пресечения в виде содержания под стражей. Согласно данным расследования, содержание и условия Соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота в Крыму были навязаны ему тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым.

Полностью понимая последствия подписания этого Соглашения для Украины, бывший премьер-министр Украины сознательно обеспечил визирование и согласование проекта документа уполномоченными должностными лицами (министрами, руководителями правоохранительных органов и от имени Кабинета министров Украины). Таким образом он способствовал реализации интересов РФ при всех стадиях согласования проекта Соглашения и его имплементации.

Отмечается, что следствие смогло получить оригиналы документов, которые якобы свидетельствуют о целенаправленных действиях экс-премьера Азарова в ущерб территориальной целостности и суверенитету Украины.

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