Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о резиденции "Межигорье". Его заочно арестовали. Суд принял решение 7 октября.

"... избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через 48 часов после доставки рассмотреть с его (Янукович, - ред.) участием вопрос о применении избранной меры пресечения", - объявила судья.

В конце июля этого года в ВАКС было подано ходатайство от НАБУ и САП об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну по делу о присвоении Межигорья.

Ранее СНБО ввел санкции против чиновников времен Януковича и Азарова.