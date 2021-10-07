Суд арестовал Януковича по делу "Межигорья" [ Редактировать ]
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о резиденции "Межигорье". Его заочно арестовали. Суд принял решение 7 октября.
"... избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через 48 часов после доставки рассмотреть с его (Янукович, - ред.) участием вопрос о применении избранной меры пресечения", - объявила судья.
В конце июля этого года в ВАКС было подано ходатайство от НАБУ и САП об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну по делу о присвоении Межигорья.
Ранее СНБО ввел санкции против чиновников времен Януковича и Азарова.
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