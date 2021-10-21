Нуль обмежень та доступ до всіх європейських аеропортів. Україна і ЄС підписали угоду про спільний авіаційний простір. Відтепер вітчизняні та європейські перевізники зможуть літати між будь-якими аеропортами ЄС і України без жодних обмежень. Що очікувати пасажирам та чи готові в нашій державі до авіаційного напливу, розкаже Ірина Розова.

Без їхнього дозволу жоден літак навіть двигуна не заведе. Очі, вуха та мозок екіпажу повітряного судна - авіадиспетчери. Тут у головному диспетчерському пункті на Київщині робота кипить 24/7. Ціла команда працює над тим, аби літаки успішно злітали та сідали.

Віталій Лaмашевський, авіадиспетчер "Украероруху":

Гордість за себе, що ти в такому процесі надважливому задіяний.

Віталій Ломашевський у кріслі авідиспетчера 13 років. І за цей час бувало різне. Пам'ятає, як одного разу через аварію пілот запросив екстрену посадку в Борисполі.

Віталій Ламашевський, авіадиспетчер "Украероруху":

Але він підходив високо і я запропонував йому зробити маневр, який надасть йому можливість безпечно зробити посадку, після цього маневру у нього запрацювала резервна система і він успішно приземлився в аеропорту "Жуляни":

Коли літаків в українському небі стало більше, згадує Віталій, довелося підтягувати свою кваліфікацію до європейського рівня. Тож навчався в Італії та Великій Британії. Перевірити всі знання на практиці вдалося під час Єврочемпіонату.

Віталій Ламашевський, авіадиспетчер "Украероруху":

Це було достатньо інтенсивно. За одну годину в секторі підходу так званому у нас пройшло 75 літаків - з моїм колегою ми працювали в той час, було достатньо цікаво.

Віталій зізнається: нудьга - найнебезпечніша річ для диспетчера. Такого висновку дійшов під час жорсткого локдауну, коли залізні птахи практично перестали літати. Тепер усе налагоджується. А нещодавно Україна ще й підписала угоду про спільний авіапростір з Європейським Союзом.

Андрій Ярмак, керівник "Украероруху":

Підписання Спільного авіаційного простору являється більш формальним документом, оскільки ми вже давним-давно працюємо під європейськими прапорами, ще з 2004 року. Тобто це вже остаточний й завершуючий етап, коли Україна в аеронавігації повноцінно стає повноправним або рівноправним членом Євроконтролю.

Наші всі внутрішні процедури відповідають вже європейським правилам.

Спільний з Європою авіапростір долучив Україну до великого авіаринку. Тож перевізників побільшає, а квитки стануть доступнішими.

Андрій Ярмак, керівник "Украероруху":

Беспоредедньо з когорти лоукостів та інших європейських перевізників будуть розширювати свою маршрутну мережу в тому числі на Україну, оскільки Україна - це дуже великий ринок авіаційних перевезень, у нас велике населення, у нас великий потенціал для розвитку мобільності населення.

Відтепер для європейських авіакомпаній зняті й обмеження на внутрішні українські перевезення. Тож не дивуйтеся, якщо незабаром побачите в продажу авіаквитки відомих лоукостів, наприклад, у напрямку Київ-Одеса. А ще з підписанням угоди ЄС визнає українські сертифікати, видані літакам вітчизняного виробництва.