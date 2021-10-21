В TikTok выложили странное видео, который один из комментаторов назвал "самым убедительным паранормальным видео из всех, что он видел".

Запись с камер видеонаблюдения опубликовала пользователь под ником shannyfantg. На видео запечатлены две собаки, сидящих в клетках. Вначале оба питбуля тревожно лают, а потом будто по команде одновременно замолкают и буквально застывают на месте.

Далее на черной собаке сам собой расстегивается ошейник. Перепуганный пес буквально вжался в прутья клетки, а ошейник соскальзывает с шеи.

В комментариях к видео хозяйка (видимо американка) написала, что это полтергейст, живущий в ее доме. Она утверждает, что бесплотная сущность время от времени роняет всякие вещи, посреди ночи закрывает и открывает двери.

За 4 дня хайповое видео набрало почти 12 млн просмотров.

Ранее "Подробности" опубликовали материал о самых мистических зданиях Киева, где неоднократно замечали паранормальные явления.