Американка засняла у себя дома привидение, которое жутко напугало ее питбулей (видео) [ Редактировать ]
Источник: Paramount
В TikTok выложили странное видео, который один из комментаторов назвал "самым убедительным паранормальным видео из всех, что он видел".
Запись с камер видеонаблюдения опубликовала пользователь под ником shannyfantg. На видео запечатлены две собаки, сидящих в клетках. Вначале оба питбуля тревожно лают, а потом будто по команде одновременно замолкают и буквально застывают на месте.
Далее на черной собаке сам собой расстегивается ошейник. Перепуганный пес буквально вжался в прутья клетки, а ошейник соскальзывает с шеи.
В комментариях к видео хозяйка (видимо американка) написала, что это полтергейст, живущий в ее доме. Она утверждает, что бесплотная сущность время от времени роняет всякие вещи, посреди ночи закрывает и открывает двери.
За 4 дня хайповое видео набрало почти 12 млн просмотров.
@shannyfantg
sorry for the obnoxious barking at the beginning. watch my black dog. ghost takes her collar off in her crate. #fyp #ghost #dog #scary #wtf♬ original sound - user3228721954538
Ранее "Подробности" опубликовали материал о самых мистических зданиях Киева, где неоднократно замечали паранормальные явления.
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