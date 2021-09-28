На этой неделе TikTok достиг важной вехи – сервис для обмена видео, принадлежащий ByteDance, теперь обладает 1 миллиардом активных пользователей в месяц. Тем не менее, им есть куда стремиться, если ByteDance желает стать приложением №1 в мире, сообщает TechSpot.

Facebook за последний квартал сообщил, что у них набралось 2,9 миллиарда активных пользователей в месяц, что на 7% больше, чем в прошлом году.

Корни TikTok восходят к концу 2016 года, когда ByteDance запустила в Китае короткое видео-приложение под названием A.me. Приложение, которое было разработано всего за 200 дней, вскоре было переименовано в Douyin и в течение года собрало более 100 миллионов пользователей.

Однако ByteDance не остановились на достигнутом и решили выйти на международный уровень, выкупив сервис для обмена видео Musical.ly за 1 миллиард долларов и создали на его основе новую платформу, известную нынче как TikTok.

Новое приложение ByteDance покорило мир. В 2018 году, TikTok вышел на один уровень с Instagram, YouTube и Facebook, попав в список наиболее загружаемых приложений за год. С тех пор TikTok только наращивал свою аудиторию, несмотря на некоторые серьезные вопросы конфиденциальности и связанные с этим скандалы.

Также приложению помогли развиться выгодные лицензионные сделки с Sony Music и Warner Music Group в конце прошлого года, которые помогли еще больше нарастить аудиторию.

Как ни странно, ByteDance продолжает использовать Douyin и TikTok как отдельные платформы, несмотря на то что у них почти идентичный пользовательский интерфейс. Это разделение, вероятно, связано со строгими китайскими законами о цензуре или проблемами конфиденциальности в других частях мира.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как звезда TikTok попала в Книгу рекордов Гиннеса за самый большой рот. В то же время TikTok ввел новые запреты для детей и подростков.