Вместо того, чтобы помогать людям, власть зажимает их в налоговые тиски, забирая последнее. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

"Власть все же хочет обложить дополнительными налогами людей. Увеличить поступления в бюджет не за счет развития экономики, а за счет простых людей, на которых переведут дополнительную налоговую нагрузку", - сказал политик.

Юрий Бойко пояснил, что нормы законопроекта №5600 непосредственно противоречат Конституции Украины. Закон будет иметь катастрофические социальные и экономические последствия, ведь увеличение ставки налога на недвижимость и земельные паи приведет не только к росту безработицы в сельской местности, но и оттоку рабочей силы и монополизации сельскохозяйственного производства. Кроме того, налоговое давление усилится на людей, которые имеют свой небольшой бизнес в интернете.

"На простых граждан усилится налоговая нагрузка. К примеру, если раньше владелец земельного участка мог продавать свою выращенную продукцию, не думая о налоговых последствиях, то после принятия закона, если объем продукции будет превышать 12 минимальных зарплат - сейчас это 72 тыс гривен - это будет облагаться налогом на доходы физических лиц. Под «налоговый удар» попадут IT-шники, фрилансеры, юристы, украинские сетевые мини-бизнесмены, которые работают на международные торговые площадки типа Ali Express", - пояснил политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что ОП-ЗЖ борется против этого произвола властей, предоставляя свои предложения по урегулированию налогового законодательства без давления на людей. "Оппозиционная платформа - За жизнь" ни в коем случае не будет голосовать за этот закон.

"Оппозиционеры имеют план, как реально без издевательства над гражданами Украины, вывести экономику из тени", - резюмировал Юрий Бойко.