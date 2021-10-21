Рівненське Полісся - проти дистанційки. Селяни мітингують під навчальними закладами, які вже понад місяць зачинені для їхніх дітей. Батьки обурені - уроки перевели в онлайн-режим, але більшість учнів не можуть до них доєднатися - то інтернету немає, то ґаджетів, то світла! Сніжана Сидорук розкаже більше.

Я іду на вулицю, на лавку, бо у хаті нема інтернету.

Так семикласник Богдан із села Кідри навчається вже понад місяць.

Володимир Ткачук, житель села Кідри, батько чотирьох школярів:

Сам знайшов, що отут само найліпше ловить інтернет. Ну і на онлайн він виходить саме там.

У хаті по сусідству ловить інтернет дев'ятикласниця Ліля. Зараз у неї онлайн-урок із геометрії. Та потрапити на нього дівчина не змогла.

Лілія Сергійчук, дев'ятикласниця:

Буває виб'є з уроку - вчитель пише: "опрацьовуйте самостійно матеріал". Я сама багато читаю, багато пишу, щоб щось знать. Я поступить хочу.

Богдан і Ліля навчаються дистанційно, бо у їхній школі вакциновані менш як вісімдесят відсотків педагогів.

Юлія Дякова, заступник директора Кідрівського ліцею:

49 педагогічних працівників. Вакцинувалися, якщо не помиляюся, 14 чи 15 педагогічних працівників. Ну а решта утримуються.

З порожнього кабінету веде свій урок вчителька української, Людмила Вікторівна. З двадцяти двох учнів одинадцятого класу доєдналися лише четверо.

Людмила Ткач, учителька української мови та літератури Кідрівського ліцею:

На попередніх двох уроках в мене було по дві дитинки. Раніше було більше.

У ліцеї - понад сімсот учнів. Більше як половина з них, із п'ятого по одинадцяті класи, нині навчаються вдома. Але батьки такою освітою не задоволені. І чи не щодня приходять до школи протестувати. Вимагають, щоб їхні діти знову сіли за парти.

Леся Тоюнда, жителька села Кідри, мати п'ятьох школярів:

В нашому селі офіційно зареєстрований один випадок на ковід, ми просимо, щоб наша школа була відкрита. За наших вчителів - ми згідні, щоб вони навчали наших дітей невакцинованими.

Люди написали чиновникам звернення. З ним дійшли навіть до президента.

Сергій Кібиш, житель села Кідри, батько п'ятьох школярів:

Тут В Лайфовому стилі на документі: прийшов нам лист від президента України, що наше звернення воно зареєстроване, але воно не по його компетенції як будто. Далі вже можна поставити підпис. Він переслав його в Міністерство освіти й в Рівне.

Загалом на Рівненщині майже 45 тисяч педагогів, із них вакцинувалися лише чверть. А тому понад сто шкіл перейшли на дистанційку. Чиновники проблеми з освітнім процесом визнають, але не більше:

Сергій Подолін, перший заступник голови Рівненської облдержадміністрації:

На даний час у 28 територіальних громадах є проблеми з вакцинацією і якості дистанційного навчання. Держава сьогодні дала всі можливості отримати якісний інтернет. Були цільові субвенції на це питання. Якщо десь щось не працює - в мене питання до голів громад з цього приводу.

Тим часом люди в поліських селах здаватися не збираються. І готові судитися за право своїх дітей вчитися у стінах школи.