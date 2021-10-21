Спостерігаємо найбільшу кількість смертей за весь час пандемії - 546

Не лише Київ ставить коронавірусні рекорди. За минулу добу по всій країні їх два. Найбільша кількість смертей за весь час пандемії - 546. І надвелика кількість заражених - майже 22 з половиною тисячі.

Зросло і число госпіталізацій. Найгірша ситуація нині в Житомирській, Одеській і Львівській областях. Але водночас встановлено і рекорд вакцинації - щеплення напередодні отримали понад 250 тисяч українців.