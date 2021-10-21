COVID-19 в Україні: майже двадцять дві тисячі інфікованих за добу [ Редактировать ]
Не лише Київ ставить коронавірусні рекорди. За минулу добу по всій країні їх два. Найбільша кількість смертей за весь час пандемії - 546. І надвелика кількість заражених - майже 22 з половиною тисячі.
Зросло і число госпіталізацій. Найгірша ситуація нині в Житомирській, Одеській і Львівській областях. Але водночас встановлено і рекорд вакцинації - щеплення напередодні отримали понад 250 тисяч українців.
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