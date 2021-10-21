ДТП с автобусом под Киевом: появилась новая информация [ Редактировать ]
Около 15:00, рядом с городом Обухов в Киевской области, произошло ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса. Среди пострадавших все граждане Беларуси.
"Как выяснили правоохранители, автобус, в котором находились 17 граждан Республики Беларусь, двигался в направлении Киева, и не предоставил преимущества в движении грузовику, в результате чего произошло столкновение, во время которого автобус перевернулся", пишет пресс-служба.
Отмечается, что в результате аварии пострадали 6 граждан Беларуси. Всех их госпитализировали в Обуховскую центральную районную больницу.
Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.
Читайте также, на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии пострадали 11 человек, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства и причины ДТП.
Кроме того, в Польше произошло ДТП, в которое попал микроавтобус с восемью украинцами, четверо из них госпитализированы. По информации полицейских, работавших на месте аварии, опасности для их жизни нет, Полиция выясняет все обстоятельства аварии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Вблизи поселка Любашевка около 05:00 произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей
В результате ДТП погибли по меньшей мере 11 человек
В результате аварии три человека погибли, еще трое - госпитализированы
В смертельном ДТП с эвакуатором в Закарпатской области погибли четыре человека
Сообщается, что авария произошла рано утром на трассе в селе Большие Лучки