Около 15:00, рядом с городом Обухов в Киевской области, произошло ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса. Среди пострадавших все граждане Беларуси.

"Как выяснили правоохранители, автобус, в котором находились 17 граждан Республики Беларусь, двигался в направлении Киева, и не предоставил преимущества в движении грузовику, в результате чего произошло столкновение, во время которого автобус перевернулся", пишет пресс-служба.

Отмечается, что в результате аварии пострадали 6 граждан Беларуси. Всех их госпитализировали в Обуховскую центральную районную больницу.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Читайте также, на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии пострадали 11 человек, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства и причины ДТП.

Кроме того, в Польше произошло ДТП, в которое попал микроавтобус с восемью украинцами, четверо из них госпитализированы. По информации полицейских, работавших на месте аварии, опасности для их жизни нет, Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

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