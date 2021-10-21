У Харкові стартував опалювальний сезон. Це перше місто-мільйонник, де подали тепло майже в усі квартири. Батареї в лікарнях та дитсадках потеплішали ще раніше. Тарифи залишилися торішніми. Як цього вдалося досягти? - розкажуть наші кореспонденти.

Наталія Лайпанова згадує тогорічні проблеми, коли опалення довго не вмикали й по квартирі доводилося ходити мало не в шапці. І радіє цьогорічному теплу у своїй оселі:

Наталія Лайпанова, жителька Харкова:

15 октября включили тепло. Вот сейчас уютно, в квартире хорошо. Тем более у меня работа такая я работаю дворником. Мне нужно, чтобы я пришла, и в квартире было тепло.

У лікарнях тепло стало ще до офіційного старту опалювального сезону.

В'ячеслав Скоромний, заступник головного лікаря Харківської лікарні №31:

Мы холода практически не почувствовали, нам отопление включили еще восьмого октября, батареи горячие, теплые. Температура в помещении на данный момент составляет 24 градуса.

Тепло та затишно вже майже два тижні й у дитячих садках.

Наталія Срібняк, завідувачка Харківського дитячого садка №88:

Нашим дітям є комфортні умови для проведення занять, заходів, відпочинку.

Та найважливіше - тарифи на тепло в Харкові не зростуть, будуть такими самими, як і того року.

Ігор Терехов, в.о. міського голови Харкова:

Таких темпов подготовки к отопительному сезону город Харьков не знал никогда. Мы сегодня сделали предоплату за газ. И я четко сегодня могу сказать, что в городе Харькове тарифы на весь отопительный сезон будут неизменными. Ни на копейку мы тариф ни на отопление, ни на горячую воду, ни на холодную воду не повысим. И самое главное что мы на ТЭЦ-3, нашей коммунальной ТЭЦ-3, стали вырабатывать электроэнергию, которую мы потребляем для харьковских тепловых сетей. То есть мы сегодня не покупаем на энергорынке электроэнергию, а мы вырабатываем свою. И за счет этого тоже экономим.

Утримати ціни на тепло й гарячу воду в Харкові змогли завдяки модернізації тепломереж. За рік замінили майже сто кілометрів магістральних труб. Реконструювали всі котельні. За гроші Світового банку побудували нову теплову камеру та встановили нові енергоощадні помпи, а це дасть змогу зекономити до сорока відсотків електроенергії. Виробляти її для власних потреб стала й одна з ТЕЦ - і це теж економія.

Василь Скопенко, генеральний директор КП "Харківські теплові мережі":

Здесь мы уже видим реконструкцию насосной отдельной. Которая позволит быстро, автономно, и причем, там с определенными плавными регулировками, обеспечить теплоносителем. И также за счет того, что автоматизирована полностью камера, у нас есть возможность дистанционно управлять теплоносителем.

Нині в Харкові опалення увімкнули майже в дев'яноста відсотках будинків. Забезпечити всі оселі теплом обіцяють до кінця тижня.