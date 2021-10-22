Понад 460 тисяч нових випадків ковід-19 у світі за останню добу.

Найбільше - у США, Великій Британії та Росії. Понад 7 тисяч інфікованих померли. У Румунії вводять комендантську годину для невакцинованих.

Також з понеділка для всіх запроваджують масковий режим як у приміщеннях, так і на вулиці. А от у сусідній Болгарії невакцинованим громадянам заборонили відвідувати кафе, готелі, кінотеатри та спортзали.

Обидві країни мають рекордний приріст інфікованих і водночас найменші показники імунізації населення в ЄС.