Найбільше випадків коронавірусу зафіксували у США, Великій Британії та Росії [ Редактировать ]
Понад 460 тисяч нових випадків ковід-19 у світі за останню добу.
Найбільше - у США, Великій Британії та Росії. Понад 7 тисяч інфікованих померли. У Румунії вводять комендантську годину для невакцинованих.
Також з понеділка для всіх запроваджують масковий режим як у приміщеннях, так і на вулиці. А от у сусідній Болгарії невакцинованим громадянам заборонили відвідувати кафе, готелі, кінотеатри та спортзали.
Обидві країни мають рекордний приріст інфікованих і водночас найменші показники імунізації населення в ЄС.
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Загалом напередодні на Ковід-19 на планеті захворіли 452 тисячі людей.
Загалом напередодні на Ковід-19 на планеті захворіли 452 тисячі людей.
Ушпиталили напередодні майже 5,5 тисяч людей.
Захворюваність на коронавірус там стрімко зросла за всіма показниками. І до пунктів вакцинації теж шикуються довжелезні черги.
У п'ятірку країн з найбільшим поширенням коронавірусної інфекції також входять Туреччина, Сполучені Штати та Індія.