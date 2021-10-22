В населенном пункте Косовка, который находится в Володарском районе, местные жители перевозили мешки конопли в автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Транспортное средство "ЗАЗ-110206" было остановлено в связи с нарушением правил дорожного движения. Им управлял 34-летний мужчина. Внутри оказались еще двое мужчин 26 и 33 лет. Во время осмотра в автомобиле были обнаружены 3 мешка конопли. При этом во время обыска в жилище подозреваемых был найдены еще 2 мешка.

Во время обыска в помещении следователи изъяли еще два мешка подсушенных растений конопли, устройство для потребления наркозелья, перчатки, устройство для измельчения сырья и сито.

Отмечается, что злоумышленники, по их словам, заготовляли "зелье" для личного использования. В настоящее время правоохранители открыли уголовное дело по статье за "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных вещества или их аналогов без цели сбыта, совершенные по предварительному сговору группой лиц".

Читайте также, в одном из населенных пунктов, который находится на приграничной территории Закарпатья, правоохранители обнаружили плантацию конопли, которая была спрятана под землей. Злоумышленник выкопал и оборудовал две комнаты, которые были оснащены всем необходимым оборудованием для выращивания "дурмана".

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