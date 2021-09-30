В одном из населенных пунктов, который находится на приграничной территории Закарпатья, правоохранители обнаружили плантацию конопли, которая была спрятана под землей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно данным правоохранителей, у 48-летнего подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого нашли доказательства совершенного преступления, при этом сначала были обнаружены лишь несколько стеблей конопли, но "копнули глубже" и дошли до истинных масштабов плантации.

Фото: Нацполиция

Отмечается, что злоумышленник выкопал и оборудовал две комнаты, которые были оснащены всем необходимым оборудованием для выращивания "дурмана". В ходе спецоперации были изъяты 684 стебля конопли, известно, что стоимость всех наркотиков составляет как минимум 5 миллионов гривен. В настоящее время хозяин плантации находится в следственном изоляторе.

Читайте также, в одном из населенных пунктов Николаевской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли кусты конопли, высотой более 3,5 метра. Обыски были проведены во дворе одного из частных домохозяйств, принадлежащего 38-летнему местному жителю.

Кроме того,сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли в городе Кривой Рог 10 тысяч кустов конопли. Была налажена схема распространения выращенного продукта как в Днепропетровской области, так и во всей Украине.

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