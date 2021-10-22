Медики зафіксували 24 тисячі нових інфікувань коронавірусом за добу [ Редактировать ]
В Україні другий день невтішні Ковід-рекорди.
Майже 24 тисячі інфікувань за минулу добу. 614 людей померли. Ушпиталили напередодні понад 5 тисяч хворих.
Найвища статистика поширення коронавірусу на Львівщині, Дніпропетровщині та Одещині. Щеплення проти Ковіду учора отримали майже 270 тисяч українців.
Повністю вакциновані - 6 мільйонів 830 тисяч громадян.
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Загалом від початку кампанії повністю вакциновано 6,5 мільйонів людей.
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