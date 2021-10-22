Коронавирусная инфекция может не исчезнуть никогда, однако с ним можно научиться жить. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По словам главы Минздрава, штамм COVID-19 "Дельта" является достаточно непредсказуемым и опасным для здоровья.

Всех интересует ответ на вопрос: когда это все закончится. Неприятная новость в том, что "ковид" может не исчезнуть никогда. Хорошая - мы можем вернуться к нормальной жизни с циркуляцией вируса среди нас.

Отмечается, что коронавирус в ближайшее время станет эндемической болезнью и его циркуляция будет присутствовать в мире всегда.

Читайте также, за минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 23 785 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 2 725 385 случаев COVID-19, за 24 часа в медучреждения страны госпитализировали 5 141 человека.

Кроме того, в Израиле зафиксировали первый случай инфицирования штаммом AY4.2. Он является новым видом коронавируса "Дельта". Заражение было обнаружено у 11-летнего мальчика, вернувшегося в страну из Молдовы, данная разновидность является субвариантом штамма "Дельта".

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