За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 23 785 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, за весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 2 725 385 случаев COVID-19. При этом от инфекции выздоровели 2 361 365 инфицированных (8530 - за минувшие сутки), еще 63 003 украинца умерли (614 - за минувшие сутки).

Отмечается, что за 24 часа в медучреждения страны госпитализировали 5 141 человека. Известно, что за сутки методом ПЦР протестировали - 72 999 человек, методом ИФА - 15 546, а экспресс-тестами - 45 784. При этом среди госпитализированных 95% - не прошли иммунизацию.

Читайте также, в столичных медучреждениях наблюдается резкое заполнение коек для инфицированных коронавирусной инфекцией. 98% людей, которые попали в медучреждения являются непривитыми вакциной от COVID-19. При этом все, кто умерли от инфекции не получили ни одной дозы прививки.

Кроме того, на территории Украины за минувшую неделю летальность от коронавирусной инфекции увеличилась на 22%. За минувшие 7 дней от COVID-19 умерли 2307 человек. При этом за весь период пандемии 52% летальных исходов среди инфицированных пришлось на возрастную группу 70+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.