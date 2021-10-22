Школы Киева отправляют на карантин. Решение вступает в силу с завтрашнего дня, 23 октября. Об этом сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Такое решение, по его словам, приняли из-за ситуацией с коронавирусом, которая ухудшается в столице с каждым днем.

Таким образом киевским школьникам продлили осенние каникулы на неделю. В столице не переносили отдых, и с понедельника они и так должны были отдыхать – вот только неделю, а не две.

Читайте также, в Украине с 21 октября ввели новые правила для проезда в межобластном транспорте. Речь идет о поездах, автобусах и самолетах, При въезде в "красную" зону прививки должно быть две ("зеленый" сертификат), альтернатива в виде ПЦР-теста или теста на антиген сохраняется.

Кроме того, из-за напряженной ситуации с коронавирусом Львов с 1 ноября ужесточит требования к посетителям ресторанов. Для того, чтобы посещать заведения общественного питания нужно будет иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

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