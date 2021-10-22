21 октября 2021 года Европейский суд по правам человека вынес резонансное решение в деле "Селигенко и другие против Украины" - лишение права голоса внутренних переселенцев на местных выборах в 2015 году привело к массовому нарушению основных прав человека. Убеждена, что нарушение избирательных прав жителей 18 ОТГ на Донбассе также будет предметом рассмотрения ЕСПЧ и справедливость обязательно будет восстановлена. Такое мнение высказала член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина, комментируя решение ЕСПЧ по делу "Селигенко и другие против Украины".

Европейский суд по правам человека в своем решении пришел к заключению, что позиция, которую заняла Украина в 2015 году в отношении своих граждан – внутренних переселенцев, лишив их права голоса на местных выборах, привела к массовому нарушению основных прав человека. В частности, ЕСПЧ пришел к выводу, что Украина нарушила положения Протокола 12 к Европейской Конвенции по правам человека, которым предусмотрен общий запрет на дискриминацию.

"Решение в очередной раз доказывает, что Украина не только не смогла поддержать своих граждан – вынужденных переселенцев, а более того - лишила их гарантированных политических прав. К сожалению, с 2015 года отношение правящей власти к правам украинцев не изменилось. Да, действительно, приняв Избирательный кодекс внутренним переселенцам вернули их законное право – принимать участие в выборах на местном уровне. Но в 2020 году своим избирательным правом на местных выборах опять смогли воспользоваться не все украинские граждане. Жители 18 ОТГ на Донбассе, а это более полумиллиона человек, до сих пор продолжают оставаться лишенными гарантированного Конституцией и международными договорами политического права на принятие участия в выборах в органы местного самоуправления", - подчеркнула Юлия Левочкина.

По словам народного депутата, очевидно, что такое грубое нарушение прав целых громад также будет предметом рассмотрения ЕСПЧ.

"Справедливость обязательно будет восстановлена, но Украина получит очередной тяжелый репутационный удар на международной арене. Позиция нашей политической силы неизменна - правящая власть обязана прекратить дискриминационную политику в отношении внутренних переселенцев, гарантировать политические права украинским гражданам и в ближайшем будущем начать подготовку к проведению местных выборов в 18 ОТГ на Донбассе", - резюмировала Юлия Левочкина.