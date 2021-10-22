Убивство британського депутата розслідують як терористичний акт. Прокурори висунули обвинувачення 25-річному вихідцю із Сомалі Алі Харбі Алі. Вони мають докази вважати, що злочин викликаний ідеологічним та релігійним радикалізмом.

Скільки часу Алі планував розправу та хто ще міг постраждати від його рук - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

У супроводі поліцейського кортежу фургон з арештантом прибуває до будівлі суду. Засідання триває лише 13 хвилин. Алі Харбі Алі тільки підтверджує своє ім'я, дату народження та адресу. Прокуратура зачитує йому обвинувачення в убивстві й підготовці терористичного акту. Алі домовився із депутатом Емессом про зустріч під час прийому виборців. Ось він на відео з камер спостереження за кілька годин до вбивства. Під час розмови чоловік витягнув ножа та завдав політику багато поранень, від яких той загинув на місці.

Метт Джукс, помічник комісара з питань спеціалізованих операцій поліції Лондона:

Велика команда детективів працювала цілодобово, щоби знайти якомога більше відповідей на запитання - що сталося і чому. Я можу підтвердити, що у зв'язку з цією справою ми не проводили жодних інших арештів і нікого не розшукуємо.

Алі - громадянин Великої Британії, родом із Сомалі. Його батько - колишній радник сомалійського прем'єра. Виявляється, розправу над депутатом чоловік планував останні два роки. На злочин його надихнула діяльність терористичної групи Ісламська держава та конфлікт у Сирії. Спершу Алі стежив за двома іншими членами парламенту. В одного нишпорив під домом, в іншого - під кабінетом прийому громадян. А також чоловік зондував ґрунт біля будівлі парламенту.

Пріті Пател, очільниця Міністерства внутрішніх справ Великої Британії:

Спільний центр аналізу тероризму провів незалежну оцінку ризиків для членів парламенту. І хоча ми не бачимо жодної інформації чи розвідданих, які свідчать про конкретну неминучу небезпеку, мушу повідомити, що рівень загрози життю парламентаріїв зараз значний.

Поліція, розвідувальні служби та парламент досі ще працюють над змінами правил безпеки для депутатів. А вже найближчим часом політики розглядатимуть законопроєкт про онлайн безпеку - щоб активніше боротися з ісламістською пропагандою та іншою забороненою інформацією.