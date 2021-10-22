Термінової допомоги потребує десятирічний Андрій Блага з Ужгорода. У дитини - злоякісна пухлина головного мозку. Турецька клініка береться за лікування Андрія і готова прийняти його в будь-який момент. Та сума, яку запросили лікарі, 84 тисячі доларів - захмарна для родини. Тож, батьки звертаються по допомогу.

Ось цей маленький супермен, який має свій блог кумедних відео, - Адрійко Блага з Ужгорода. Активний, дружній, творчий - розповідають про нього рідні. Хлопчик обожнює малювати, плавати, грати у футбол і баскетбол. Та вже більше ніж місяць дитині складно навіть підвестися з ліжка.

Одівай окуляри, піднімай головку і кажи - всьо буде добре. - Всьо буде добре

У серпні хлопчик поскаржився на головний біль. Згодом - на біль у животі. Дитину з гастритом направили в дитячу лікарню. А там медики помітили, що в Андрійка щось із оком. Зробили МРТ - і того дня життя зупинилося, - каже мати хлопця.

Вікторія Блага, мати Андрія:

Ми зробили МРТ і виявили пухлину. Направили нас в нейрохірургію, назначили операцію.

Уже за кілька днів Адрійка прооперували.

Володимир Смоланка, лікар-нейрохірург Закарпатського клінічного центру нейрохірургії та неврології:

Операцію було проведено успішно. Проведено тотальне видалення, тобто повне видалення пухлини. Гістологія свідчить про те, що ця пухлина є медомобластомою. Ця пухлина є злоякісною. І вона потребує післяхірургічного лікування.

Наразі на хлопчика чекає довготривале лікування. Недугу в дитини виявили запізно. Та допомогти зголосилися в турецькій клініці, медики якої беруться за лікування й обіцяють 70% одужання. Але потрібні чималі гроші, яких у родини виховательки дитсадка та будівельника просто немає.

Вікторія Блага, мати Андрія:

Погодилася нас взяти турецька клініка "Аджібадем". На лікування потрібно 84 тисячі доларів. Перший внесок, щоб хоча б почати лікування - 21 тисяча доларів.

Адрійко - вже не той маленький хлопчик з відео. Йому десять, і він усе розуміє й вірить, що знову гратиме у футбол із друзями. А із сім'єю невдовзі поїде на море.

Допомогти Андрієві може кожен. Банківські реквізити мами хлопчика, ви зараз бачите на екрані.