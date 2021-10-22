А в Україні посилять боротьбу з нелегальним ринком нафтопродуктів. Уже вдруге профільні відомства отримали таке доручення від прем'єр-міністра.

Фахівці вже перевіряють якість пального на вітчизняних АЗС та його облік. І результати - невтішні. Про них розкажуть наші кореспонденти.

Без обліку та сплати акцизів, підпільно, ігноруючи всі стандарти: кожний п'ятий літр бензину, яким ви заправляєте своє авто - фальсифікат. І це - офіційна аналітика.

При чому, дурять споживачів та, по суті, грабують бюджет - як невеликі АЗС, так і знані на ринку мережі. Підробляють і дизпаливо, і бензин. Усе - заради надприбутків. Схем такої "тіньової" роботи - кілька.

Неля Привалова, президент Нафтогазової асоціації України:

По-перше, це міні-НПЗ, які виготовляють контрафактне пальне. І тут ми не бачимо, на жаль, суттєвих зрушень з точки зору детінізації. Вони продовжують працювати, продовжують виготовляти неякісне пальне, продовжують недоплачувати податки до державного бюджету. Наступна категорія - це маніпуляція з даними в касових чеках, яких припускаються і малі, і середні, і великі мережі АЗС.

І викрити їх - нескладно. Достатньо порівняти цінники на пальне. Якщо паливо продають значно дешевше, ніж роздрібна вартість, яку щомісяця затверджує уряд - скоріш за все, це фальсифікат. І для автовласників така дешева заправка може обернутися дорогим ремонтом. Втрачає і держбюджет: щороку - до 20 мільярдів гривень несплачених податків.

Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики:

Ми звернули увагу податкової, ми звернули увагу контролюючих органів, правоохоронних органів на те, що це не можливо не бачити. І такі зловживання можливі лише у співпраці з контролюючими органами. І ми на наступному комітеті приймемо рішення, в якому поставимо у залежність розв'язання цього питання, певні кадрові рішення. Це великий і надвеликий бізнес, який працює в тіні, саме тому і питання до правоохоронних органів, бо не помічати це не можливо.

Питання до роботи деяких мережевих заправок виникли після публікації рейтингу найбільших платників податків серед українських АЗС. Різниця - вражає. Хтось із продажу одного літра пального сплачує понад півтори гривні податків і зборів. А дехто - лише вісім копійок.

Сергій Куюн, директор Консалтингової групи "А-95":

Це "Авантаж" і "БРСМ-нафта". Тобто, мінімальні податкові сплати, що говорить про те, що компанії працюють без прибутку. Окей. Але, що ми бачимо паралельно, що вони дуже стрімко розвиваються. "БРСМ-нафта" у 2020 році, коли сплачувала мінімальні податки - вона наростила мережу більш ніж на 30 заправних станцій, купила велику нафтобазу. Тобто, гроші є. Але податків немає.

Це не вперше, коли вітчизняні АЗС ловлять на махінаціях із податками та виготовленні неякісного пального. Останній з гучних випадків - стався на Харківщині. Там податківці, разом із прикордонниками та прокуратурою викрили мережу на постачанні контрафактного газу та продажі фальсифікату.