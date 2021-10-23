Рекордное количество украинцев сделали вакцину от COVID-19 за последние сутки [ Редактировать ]
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В Украине за сутки 22 октября 289 468 людей вакцинировано против COVID-19. Это рекордное количество с начала эпидемии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрав.
По данным Минздрава, за последние сутки одну дозу получили 203 265 человек, полностью иммунизированы - 86 203 человека.
С начала вакцинации было привито 8 760 924 человека, из них получили одну дозу - 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 915 377 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 676 299 прививок.
Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине уже получили прививки около 30% взрослого населения. Первую дозу получили восемь миллионов украинцев, а семь миллионов - вакцинированы двумя дозами.
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