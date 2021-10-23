Українські військові отримали третю партію безпекової допомоги від США [ Редактировать ]
Українські військові отримали третю партію додаткової безпекової допомоги від США з протитанковими ракетними комплексами "Джавелін".
Це високоточна зброя, яку ще називають "убивцею танків". Пакет безпекової допомоги містить також медичне устаткування, засоби радіолокаційної боротьби та боєприпаси під калібри НАТО. Загальна вартість допомоги - 60 мільйонів доларів. Її передадуть нашим військовим, у тому числі й підрозділам операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Микола Шевцов, начальник головного управління логістики ГШ ЗСУ:
Сьогодні до нас прибула партія протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" з боєприпасами. Також ми отримали боєприпаси до тієї зброї, яка у нас є під калібри НАТО. Озброєння буде переміщене до баз і складів, арсеналів, де воно буде обліковане і передане військовослужбовцям, які будуть спеціально навчені для його використання.
Бріттані Стюарт, аташе з питань армії та оборони посольства США:
Сполучені Штати Америки допомагають Україні в розбудові Збройних сил, що включає матеріально-технічну допомогу і тренінги від тактичного до стратегічного рівня. Ми хочемо бачити Україну на шляху до НАТО, мирною та вільною країною.
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Це - частина 60-мільйонної додаткової допомоги у сфері безпеки, яку президент США Джо Байден направив Україні в серпні.