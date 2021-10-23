Українські військові отримали третю партію додаткової безпекової допомоги від США з протитанковими ракетними комплексами "Джавелін".

Це високоточна зброя, яку ще називають "убивцею танків". Пакет безпекової допомоги містить також медичне устаткування, засоби радіолокаційної боротьби та боєприпаси під калібри НАТО. Загальна вартість допомоги - 60 мільйонів доларів. Її передадуть нашим військовим, у тому числі й підрозділам операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Микола Шевцов, начальник головного управління логістики ГШ ЗСУ:

Сьогодні до нас прибула партія протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" з боєприпасами. Також ми отримали боєприпаси до тієї зброї, яка у нас є під калібри НАТО. Озброєння буде переміщене до баз і складів, арсеналів, де воно буде обліковане і передане військовослужбовцям, які будуть спеціально навчені для його використання.

Бріттані Стюарт, аташе з питань армії та оборони посольства США: