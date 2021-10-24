В ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" мер Києва Віталій Кличко розповів, коли столиця може потрапити в "червону" зону карантину.

22 жовтня у Києві було засідання Комісії з надзвичайних ситуацій, але вона не ухвалила рішення про переведення столиці до червоної зони.

"Ситуація напружена з посиленням ковіду. У столиці України ми бачимо все більше і більше захворювань. Люди частіше стали звертатися до лікарень. Що стосується вакцинації - в Києві понад 2 мільйони вакцинованих, двічі вакцинованих понад 1 мільйон. Що стосується засідання Комісії з надзвичайних ситуацій, вони визначили параметри за якими місто Київ знаходиться в "помаранчевій" зоні. Ми не виключаємо, що наступного тижня Київ може увійти в "червону" зону", - сказав Кличко.

Кличко також розповів, які обмеження чекають киян у "червоній" зоні.

"Тільки з негативними ПЛР-тестами, чи с COVID-сертифікатами можна буде працювати та відвідувати: заклади харчування, готелі, спортзали, проводити масові заходи. Відвідувати ЦНАП, управління соцзахисту, управління Пенсійного фонду", - каже Кличко.

Кличко додав, що люди, які отримали вакцину від коронавірусу можуть вільно відвідувати такі заклади.

"Якщо людина не має вакцини від коронавірусу, або негативного ПЛР-тесту, будь ласка, чи залишайтесь вдома, та не наражайте на небезпеку, чи вакцинуйтесь", - додав мер.

Також Віталій Кличко розповів, як буде працювати транспорт в столиці.

"Зараз обмеження складають виключно за кількістю пасажирів, яка передбаченна сидячими місцями. Інші люди вже не зможуть пересуватись, якщо транспортний засіб буде переповнений", - додав мер столиці.