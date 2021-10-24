Українська столиця паприки: місцеві жителі поділилися секретами страви зі спецією [ Редактировать ]
Якщо в деяких українських селах восени пахне димом, то у Великій Доброні на Закарпатті... паприкою.
Кілька століть тому її завезли сюди з Угорщини. І сьогодні це село забезпечує цією спецією всю країну!
Солодку приправу тут вирощують у кожній хаті. А червоні гірлянди з сушеним перцем прикрашають усі стіни та двори місцевих обійсть.
Наша Мар'яна Мартин побувала у закарпатському селі із перчиком. І дізналась - що поєднує його з Христофором Колумбом та як приготувати найсмачніший бограч.
Червона, мелена, корисна й ароматна.
Батьківщиною паприки є Південна Америка. До Європи червоний перець потрапив на кораблі Колумба. І він припав до смаку султанам. Із палаців Османської імперії паприка потрапила на столи угорських королів, а звідти й сюди - на Закарпаття.
Олександр Іді, житель села Велика Добронь:
Я когда молодой был, маленький тогда еще, уже было.
І до тепер паприка посідає своє місце в тутешній кулінарії. Що тільки з нею не готують.
Ольга Товт, жителька села Велика Добронь:
В різні супи, папрікаш крумплі. Голубці прекрасні з ним.
А ще - мокека, чірке паприкаш, гуляш, халасле… Для українського вуха - назви екзотитчні. Та є й знайома.
Мар'яна Мартин, кореспондентка:
Ще одна відома страва, яка неможлива без паприки - бограч. І сьогодні майстер-клас із приготування цього пікантного супчика нам проведе Іштван Чех.
-Добрий день.- Добрий день. -З чого починаємо? -Спершу треба сало нарізати.
Сало. М'ясо різних сортів, овочі, часник, спеції - всі інгредієнти вже на столі. Іштван вправно нарізає.
Іштван Чех, шеф-кухар:
Після того овочі нарізати: моркву, білу моркву, каралабу те, шо всьо є у саді.
Розігріває каструлю.
Іштван Чех, шеф-кухар:
Всьо, починаємо бограч варити. Ставимо сало жарити.
Поки сало смажиться, Іштван розповідає: паприку додає майже в усі страви. Чоловік за національністю угорець, тому й готує, як то кажуть, із перчинкою.
Іштван Чех, шеф-кухар:
-В угорській кухні, можна сказати, що в 99% у всьому працюємо із червоною паприкою. І у бограчі, і даже у голубці є наша фірменна страва. Є попрікаш із курятини, із телятини. - То у вас тут завжди є червона парка, да? Якшо не є, тоді не є життя.
Сальце вже підсмажилося, тому можна додавати цибулю. Як підрум'янилася й вона, в каструлю засипає овочі.
Іштван Чех, шеф-кухар:
Сіль чуть-чуть , чорний перець і часник ще наріжу туда. Наш герой тепер – паприка.
Паприки Іштван не шкодує. 7 чайних ложок. Каже: вона додасть страві особливого аромату та смаку. Головне:
Іштван Чех, шеф-кухар:
Якщо паприку пережарити, тоді теж … вкус буде мати такий кислий.
Тому смажить лише хвилину й заливає водою.
Іштван Чех, шеф-кухар:
Почекаємо до кипіння, поставимо м'ясо і варимо.
Ну, а варитися наш бограч буде щонайменше 4 години. Тим часом я розкажу, як виготовляють ароматну приправу. Для цього їду в закарпатське село.
Мар'яна Мартин, кореспондентка:
Велика Добронь - українська столиця паприки, і про це свідчать щонайменше три факти.
Пам'ятник жінкам з перцем у центрі села, майже кожне обійстя прикрашають ось такі перчикові гірлянди, а ще запах меленого перцю тут чути просто в повітрі.
Своєю паприкою Велика Добронь славиться століттями. Колоритне угорське село на Закарпатті годує цією спецією всю Україну. Тож знайти тих, хто її вирощує, нескладно.
Йосип, житель села Велика Добронь:
-Де у вас тут перець вирощують?- Тут у каждой, почти каждой хиже вырощуют перцы. - І ви вирощуєте? - І я.
Пан Йосип поспішає на роботу. Тому радить нам зайти в гості до його сусідки пані Ольги. Жінка зустрічає нас на Ганку. Тут саме продіває нитку в голку. Приносить кошик із перцями - й до роботи.
Ольга Товт, жителька села Велика Добронь:
-Тут табуретка, сідайте, будете помагати мені. - Добре. Так робиться і просто один за одним? - Один до одним у всі сторони.
Перчики на нитці називає віночками. Їх готує не для краси, а щоб перець швидше почервонів і підсушився. Робота нескладна. І жінці до душі.
Ольга Товт, жителька села Велика Добронь:
Як хочу відпочити, то сяду понизати мало. В мене вже заказ є у села. На село люди просять. 50 кг розважу. Повезуть діти, продадуть там.
Кілька хвилин, і мій перший у житті косору, з угорської "вінок", готовий.
Ольга Товт, жителька села Велика Добронь:
-О, який. -Нормально? –Нормально. На крючок і повісити.
У таких гірляндах усе обійстя господині. Червоний солодкий перець тут спеціального сорту - добронський. Аби виростити його, селяни працюють цілий рік. У січні перець садять. Кущі ростуть під плівкою, у серпні починають збирати. А саме зараз Добронь найколоритніша. Перець сушать. Спочатку ось так, надворі. Потім пані Ольга поміщає ще на два тижні у спеціальну кімнату з обігрівом.
Ольга Товт, жителька села Велика Добронь:
В мішки нанизати, а потому закласти туда в мене кажу не великоє місто, но скоро за дві неділі вона просушиться. Запах такий смачний. Внучка каже: бабко, я би туда спати пішла.
Коли перець уже буквально розсипається в руках, починається перетворення на паприку. Щоб його побачити, ідемо до пана Олександра.
Олександр Іді, житель села Велика Добронь:
Добрий день, добрий день йовнот.
Перед входом у гараж у чоловіка стоїть з десяток мішків. А в них:
Олександр Іді, житель села Велика Добронь:
Так виглядит паприка, когда сушений.
Перець прямо з кісточками - вони додають приправі жирності. Сушену паприку сюди привозять з усього села. Чоловік - один із небагатьох, хто має спеціальний млин. Перш ніж узятися до роботи...
Олександр Іді, житель села Велика Добронь:
Надеваем маски і рукавички, і рукавички треба.
Аби приправа була, як борошно, треба перемолоти тричі. За три години чоловік виготовляє 100 кілограмів паприки. Свіжомелена вона - близько вісімдесяти градусів. Тому її спочатку треба остудити. А потім можна й фасувати:
Олександр Іді, житель села Велика Добронь:
Целофановий мішок і продаєм оптом.
Ціна меленої паприки - 150 грн за кілограм. Великодобронці самі з'їдають щороку близько п'яти, і кожен продає близько двохсот-трьохсот кіло. Спочатку готують солодку, а потім дехто виготовляє й чилі-паприку. Більшість, як пан Олександр, здають її оптом на завод, але є такі, що самі продають на ринку. І саме звідси духмяна потрапляє до ресторанів. До речі, що там у нас на плиті?
Іштван Чех, шеф-кухар:
І вот наш бограч готовий. Можемо попробувати бограч, що ми приготували.
Бограч на вигляд дуже апетитний, а який же він аромааатний…
-Пахне дуже добре. Супер, Іштван, чудовий бограч, але я ще додам трошки ерошпішти.
Я, як справжня закарпатка, смак паприки обожнюю. Бо справді ми її додаємо в усі страви. Ну, крім бульйону. Як на мене, спеція додала й нашому бограчу особливого смаку. Той факт, що маленьке село в моїй області годує всю Україну цією спецією, безумовно, тішить.
Однак коштів, отриманих від продажу, не вистачає, аби прогодувати власні сім'ї. Сумно, але щороку дедалі менше людей у Великій Доброні займаються паприкою, а дедалі більше їдуть на заробітки…
по теме
Бо тільки-но настає осінь, українські села та передмістя огортає їдкий дим від згарищ. При чому не зупиняють людей ані рейди поліції, ані штрафи. Бо поки традиції перемагають навіть вигоду.
Тут так тепло, що люди вирощують виноград майже до нового року. А їхні сади з хурмою, інжиром, персиками, ківі та фісташками, можуть дати фору навіть екзотичним східним базарам.
Кілька століть тому вірмени перетворили невелике карпатське село на хутряне королівство. А австрійці - на головного кутюр'є для армії.
Все почалося, коли американські спецслужби перехопили пакет, адресований одному з іноземних посольств у Вашингтоні. Коли його розкрили - очам не повірили!
"Надзвичайними" стали: Львівська, Хмельницька, Одеська, Миколаївська, Полтавська та Закарпатська області.