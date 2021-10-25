Уряд Іспанії поверне громадянам штрафи, сплачені за порушення першого локдауну. Його запровадили торік із березня по червень. За цей час іспанцям виписали понад мільйон стягнень - зокрема через вихід із дому без поважної причини.

На початку цього року Верховний суд країни визнав перший локдаун неконституційним. Отож влада Іспанії має компенсувати людям сплачені за порушення кошти.