Верховний суд Іспанії визнав перший локдаун неконституційним [ Редактировать ]
Уряд Іспанії поверне громадянам штрафи, сплачені за порушення першого локдауну. Його запровадили торік із березня по червень. За цей час іспанцям виписали понад мільйон стягнень - зокрема через вихід із дому без поважної причини.
На початку цього року Верховний суд країни визнав перший локдаун неконституційним. Отож влада Іспанії має компенсувати людям сплачені за порушення кошти.
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