Погода в Україні найближчими днями буде прохолодною вдень і морозною вночі - повідомляє Гідрометцентр. Місцями температура знижуватиметься до - семи градусів. Опалювальний сезон стартував по всій країні. А от жителі одного з найбільших сіл в Україні, Космача, опинилися в непевній ситуації. Річ у тім, що централізованого опалення в них немає. Єдиний рятунок - дрова. Тільки люди, які живуть серед лісу, не мають права його рубати. Чому і що робити - дізнавалися наші кореспонденти.

Набравши оберемок, пані Тетяна прямує до хати. Другий тиждень у Карпатах нічні заморозки.

Тетяна Бойчук, жителька села Космач:

Газу в нас немає. І опалюються будинки дровами - в піч, в котел. Тільки дрова у нас для опалювання приміщень.

Ними гріються жителі 32 присілків та шість шкіл. А ще ті, хто добровільно відмовився від газу і перейшов "на дерево". Бо так опалювати дім утричі дешевше.

Тетяна Бойчук, жителька села Космач:

Ото залишилось у нас на зиму (показує на купку дров) з тої зими запаси. На пів місяця ще… а якщо вдарять морози й випаде сніг, то ще на менше часу.

У пані Параски дров - ще менше.

Купити дрова жінка намагається ще з початку літа. Але місцевий лісгосп - відмовив.

Параска Бойчук, жителька села Космач:

Він каже, розумієте немає дозволу… Від кого дозволу? Не знаємо.

Тимчасово виконуючий обов'язки директора лісгоспу Андрій Ониськів зустрічає нас зі стосом паперів.

Більше двохсот заяв лише із Космача. А ще - від шкіл, дитсадків, клубів і лікарень. Утім цьогоріч забезпечити усіх дровами - підприємство не в змозі. Бо лісникам не дозволяють рубати ліс.

Андрій Ониськів, т.в.о. директора ДП "Кутське лісове господарство":

Матеріали на погодження в Міністерство екології ми подали ще в березні. До цього часу ніхто нічого не погодив. І сьогодні заручниками став весь район ті негазифіковані села.

За законом, лісгосп має право рубати ліс тільки після того, як отримає дозвіл з міністерства. Для цього лісники подають документи, де вказують - що і як саме будуть рубати найближчі десять років, а які ділянки лісу навпаки - потребують охорони. Але майже щороку туди вносять зміни, які має погодити Київ. І саме з цим виникли проблеми.

Роман Олійник, перший заступник начальника Івано-франківського обласного управління лісового і мисливського господарства:

Ми отримали три відповіді із Міністерства. Кожен раз були зауваження. Кожен раз ми ті зауваження враховували, виправляли й подавали знову в міністерство.

Пройти весь бюрократичний футбол до опалювального сезону лісники не встигли. Тож дорубують той ліс, на який мали дозвіл з попередніх років. І їх передусім продають бюджетним установам. А от селянам - доведеться почекати. Тверде паливо їм почнуть продавати тільки тоді, якщо дерево залишиться.

Але горяни вже заявили: мерзнути й чекати не будуть. Якщо не зможуть купити дрова законно - вчинять по справедливості. Візьмуть пили, сокири й нарубають самі.

У міністерстві захисту довкілля кажуть: про проблему, заручниками якої стали люди, знають. Але щоб її вирішити - лісгосп має вказати, що на частині їх території знаходиться національний парк.

Олександр Краснолуцький, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України:

У зв'язку із тим, що на території національних парків забороняються суцільні рубки, а там дозволяють лише санітарні, вибіркові рубки, то матеріали були повернуті на доопрацювання.

Селяни не хочуть бути заручниками бюрократичних боїв і не збираються мерзнути. Що буде, коли люди з сокирами та пилами масово зайдуть до лісу - не береться прогнозувати ніхто.