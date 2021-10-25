В Харьковской области три человека отравились грибами. Двое из них отправились в реанимационное отделение больницы. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Жители города вскрыли банку с маринованными грибами, которая имели признаки бомбажа, однако, несмотря на кипячение, в продукте осталась инфекция ботулизм. Спустя 4 дня после поедания грибов у 75-летнего мужчины появились симптомы острого отравления, при этом у его сына эти признаки проявились на пятые сутки.

Отмечается, что они были госпитализированы в Харьковскую областную больницу скорой помощи, а потом перевели в Городскую клиническую больницу №2. Сейчас люди находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Известно, что третий человек, который употреблял грибы вместе с пострадавшими, не получил серьезных последствий для здоровья.

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Кроме того, в Днепре умер 9-летний мальчик, отравившийся грибами. В Днепропетровскую областную детскую больницу ребенка доставили 17 июня в крайне тяжелом состоянии, симптомы отравления бледной поганкой очень похожи на кишечную инфекцию.

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