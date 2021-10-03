В городе Сумы семья из шести человек отравилась угарным газом в собственном доме. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Среди пострадавших находятся трое детей в возрасте 3, 7 и 11 лет. Известно, что 38-летний мужчина получил необходимую помощь и был отпущен домой, при этом 38-летняя женщина, 65-летний мужчина и трое маленьких детей были госпитализировали в стационар.

Отмечается, что такая ситуация произошла в связи с тем, что семья пользовалась проточным газовым водонагревателем. В квартире была неисправна вентиляционная система. Через некоторое время после включения бойлера всем членам семьи стало плохо. В настоящее время правоохранители занимаются расследованием инцидента.

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Кроме того, в спортивно-оздоровительном комплексе города Хыров (Львовская область) произошло массовое отравление детей. В больницу попали 17 несовершеннолетних. медики оценили состояние пострадавших как средней тяжести.

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