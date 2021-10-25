Двоє військових отримали травми, їх забрали до лікарні, загрози їхньому життю немає.

Штурмували кордон. Мігранти з Білорусі намагались незаконно проникнути на територію Польщі. Загорожу форсували близько 60-ти нелегалів.

Кидали палиці та каміння в офіцерів прикордонної служби. Двоє військових отримали травми, їх забрали до лікарні, загрози їхньому життю немає. Попри зусилля, мігрантам не вдалося прорвати кордон.

Як повідомляє Прикордонна служба Польщі, серед нелегалів упізнали білоруських солдатів у цивільному, які розрізали дріт огорожі.