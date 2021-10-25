Білоруські солдати штурмували польський кордон [ Редактировать ]
Штурмували кордон. Мігранти з Білорусі намагались незаконно проникнути на територію Польщі. Загорожу форсували близько 60-ти нелегалів.
Кидали палиці та каміння в офіцерів прикордонної служби. Двоє військових отримали травми, їх забрали до лікарні, загрози їхньому життю немає. Попри зусилля, мігрантам не вдалося прорвати кордон.
Як повідомляє Прикордонна служба Польщі, серед нелегалів упізнали білоруських солдатів у цивільному, які розрізали дріт огорожі.
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Нелегали намагалися завалити огорожу з колючого дроту колодами та кидали каміння у правоохоронців. Також в іноземців були ножі і сокира.
Незаконно перетнути кордон намагаються з боку Білорусі. За останню добу нарахували понад 660 порушників.
Щодня польська прикордонна служба розвертає на кордоні близько пів тисячі мігрантів із Афганістану, Іраку, Сирії та інших країн Близького Сходу. Згідно з європейськими законами, Варшава мала б спочатку дозволити їм подати прохання про притулок.
Наразі на пунктах пропуску працюють 800 поліцейських і, за необідності, їхню кількість буде збільшено - заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер.
В уряді повідомили: із 10 серпня завдяки посиленим заходам безпеки латвійські прикордонники запобігли спробі незаконно перетнути кордон майже двом тисячам нелегалів.