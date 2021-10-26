Війна на Донбасі: одного пораненого бійця ушпиталили у стані середньої важкості [ Редактировать ]
Одного українського військового поранив ворог минулої доби на сході країни. Боєць у стані середньої тяжкості. Загалом минулої доби було чотири порушення режиму тиші.
Неподалік Кам'янки ворог цілив із мінометів 82 калібру, поблизу Пісків - зі стрілецької зброї, а в напрямку Золотого-4 - з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Луганщині зафіксували ворожий безпілотник, що перетнув лінію зіткнення. На ворожі атаки армійці відповідали вогнем.
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