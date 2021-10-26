У Єгипті оголосили конкурс на назву та логотип нової столиці. Її планують облаштувати за останнім словом техніки та урбаністики. Тож назва має демонструвати ідею суспільного прогресу за допомогою науки, інновацій та сталого розвитку.

Будівельні роботи розпочали 2015 року за 50 кілометрів на схід від Каїра. За проєктом, у новому місті зможуть проживати шість із половиною мільйонів людей. Вартість першого етапу спорудження - 45 мільярдів доларів. Незабаром туди переїдуть головні держустанови, зокрема парламент, уряд та міністерства. Конкурсні пропозиції щодо назви прийматимуть до 18 листопада.