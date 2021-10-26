У Єгипті оголосили конкурс на назву та логотип нової столиці [ Редактировать ]
У Єгипті оголосили конкурс на назву та логотип нової столиці. Її планують облаштувати за останнім словом техніки та урбаністики. Тож назва має демонструвати ідею суспільного прогресу за допомогою науки, інновацій та сталого розвитку.
Будівельні роботи розпочали 2015 року за 50 кілометрів на схід від Каїра. За проєктом, у новому місті зможуть проживати шість із половиною мільйонів людей. Вартість першого етапу спорудження - 45 мільярдів доларів. Незабаром туди переїдуть головні держустанови, зокрема парламент, уряд та міністерства. Конкурсні пропозиції щодо назви прийматимуть до 18 листопада.
по теме
20 октября на Запорожском железорудном комбинате стартовало строительство Южного вентиляционного ствола № 2 (ЮВС-2)
В Украине могут построить пять автобанов путем государственно-частного партнерства
А от у сусідній Австрії вже готуються до нового локдауну. Щоправда, стосуватиметься він лише невакцинованих.
Інакше їх усунуть від роботи, а зарплату поставлять на паузу. Такі вимоги не зачеплять лише тих, хто має медичний висновок про протипоказання до щеплення.
Таке заявили в представництві президента в Криму. Ідеться про затримання активістів напередодні поблизу будівлі суду.