У Рівному викрили шахрайський кол-центр [ Редактировать ]
У Рівному викрили шахрайський кол-центр. Шестеро жінок виманювали гроші в росіян. Телефонували, представлялись правоохоронцями РФ і пропонували за гроші вирішити юридичні та фінансові питання. Організував нелегальний бізнес 34-річний рівнянин, він придбав у російської юридичної фірми базу даних.
Під час обшуків вилучили телефони, підробні посвідчення, роздруковану базу даних потерпілих, автомобіль, готівку та банківські картки. Триває досудове розслідування.
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