У Рівному викрили шахрайський кол-центр. Шестеро жінок виманювали гроші в росіян. Телефонували, представлялись правоохоронцями РФ і пропонували за гроші вирішити юридичні та фінансові питання. Організував нелегальний бізнес 34-річний рівнянин, він придбав у російської юридичної фірми базу даних.

Під час обшуків вилучили телефони, підробні посвідчення, роздруковану базу даних потерпілих, автомобіль, готівку та банківські картки. Триває досудове розслідування.