Україна отримала $600 млн кредиту від Європейської комісії [ Редактировать ]
Завершальний транш макрофінансової допомоги. Україна отримала 600 мільйонів доларів кредиту від Європейської комісії.
Це друга й остання частина траншу екстреного пакета ЄС, спрямованого на допомогу в подоланні економічних наслідків пандемії. У Єврокомісії високо оцінили прогрес України в узгоджених політичних заходах у межах програми боротьби з COVID-19.
по теме
Информацией поделился премьер-министр Украины
У разі позитивного рішення український уряд проситиме про продовження програми. Торік МВФ затвердив програму stand-by для нашої держави в розмірі майже п'яти мільярдів доларів.
На вторник, 26 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют
Це друга й остання частина траншу екстреного пакету ЄС, спрямованого на те, щоб допомогти подолати економічні наслідки пандемії.
В понедельник, 25 октября 2021 года, согласно утвержденному графику, Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий