Турецький президент передумав висилати з країни десятьох послів [ Редактировать ]
Турецький президент передумав висилати з країни десятьох послів. Скандал спалахнув після того, як дипломати закликали звільнити бізнесмена Османа Кавалу, ув'язненого за організацію протестів у 2013 році та спробі держперевороту у 2016 році.
Йдеться про послів США, Канади, Німеччини та Франції. Напередодні посли опублікували у своїх Твіттерах заяву, що дотримуватимуться дипломатичної конвенції й не втручатимуться у справи країни, яка їх приймає. На це Реджеп Ердоган відзначив, що дипломати надалі будуть обережнішими у своїх заявах.
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