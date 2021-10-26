26 октября состоялся выход новейшей версии операционной системы macOS Monterey для компьютеров iMac и MacBook.

Программное обеспечение, впервые анонсированное на WWDC 2021, с лета находилось на стадии бета-тестирования. Теперь полноценная версия операционной системы готова обновлению.

MacOS Monterey привносит ряд замечательных новых функций. Появилась возможность копировать и выделять текст прямо с фотографий с помощью Live Text. Теперь можно создавать собственные режимы "Не беспокоить" с различными настройками с помощью режима фокусировки. AirPlay и ярлыки, давние приверженцы iOS, теперь впервые доступны на Mac.

macOS Monterey

Apple также представила iCloud+, который добавляет дополнительные функции, такие как маскирование электронной почты без дополнительных затрат для существующих подписчиков платного плана iCloud.

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Появилась функция Shared with You, добавляющая новый раздел в такие приложения, как "Фотографии", "Новости" и "Подкасты", показывая соответствующий контент, которым вам поделились в приложении "Сообщения".

Такие функции, как Live Text и размытие фона в FaceTime, будут эксклюзивными для Apple Mac с процессором M1 и недоступны на моделях на базе Intel.

Однако не все, что Apple продемонстрировала на WWDC, вошло в финальную версию. Компания заявила, что несколько основных функций появятся "позже этой осенью".

Среди отсутствующих функций – Universal Control, который позволяет управлять Mac и iPad с помощью одной клавиатуры и мыши.

Также временно будет отсутствовать SharePlay. Функция нацелена на групповые вызовы FaceTime и позволяет всем участникам смотреть один и тот же контент вместе. Например, вы можете поделиться последним выпуском шоу Apple TV+ и устроить вечеринку с друзьями во время разговора по FaceTime. SharePlay выйдет позже этой осенью.

macOS Monterey

Apple заявляет, что macOS Monterey будет работать на следующих устройствах:

MacBook Air (начало 2015 г. или новее)

MacBook Pro (начало 2015 г. или новее)

12-дюймовый MacBook (начало 2016 г. или новее)

iMac (конец 2015 г. или новее)

iMac Pro (2017 или новее)

Mac mini (конец 2014 г. или новее)

Mac Pro (конец 2013 г. или новее)

Если ваш Mac поддерживается macOS Monterey, то получить ее можно путем простого обновления через: "Apple" -> "Об этом Mac" -> "Обновление".

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Windows 10 на MacBook M1 обогнала macOS по скорости. Также недавно Apple лишились одного из главных монопольных прав.