Apple официально выпустила macOS Monterey: как обновиться [ Редактировать ]
Источник: Digital Trends
26 октября состоялся выход новейшей версии операционной системы macOS Monterey для компьютеров iMac и MacBook.
Программное обеспечение, впервые анонсированное на WWDC 2021, с лета находилось на стадии бета-тестирования. Теперь полноценная версия операционной системы готова обновлению.
MacOS Monterey привносит ряд замечательных новых функций. Появилась возможность копировать и выделять текст прямо с фотографий с помощью Live Text. Теперь можно создавать собственные режимы "Не беспокоить" с различными настройками с помощью режима фокусировки. AirPlay и ярлыки, давние приверженцы iOS, теперь впервые доступны на Mac.
macOS Monterey
Apple также представила iCloud+, который добавляет дополнительные функции, такие как маскирование электронной почты без дополнительных затрат для существующих подписчиков платного плана iCloud.
Появилась функция Shared with You, добавляющая новый раздел в такие приложения, как "Фотографии", "Новости" и "Подкасты", показывая соответствующий контент, которым вам поделились в приложении "Сообщения".
Такие функции, как Live Text и размытие фона в FaceTime, будут эксклюзивными для Apple Mac с процессором M1 и недоступны на моделях на базе Intel.
Однако не все, что Apple продемонстрировала на WWDC, вошло в финальную версию. Компания заявила, что несколько основных функций появятся "позже этой осенью".
Среди отсутствующих функций – Universal Control, который позволяет управлять Mac и iPad с помощью одной клавиатуры и мыши.
Также временно будет отсутствовать SharePlay. Функция нацелена на групповые вызовы FaceTime и позволяет всем участникам смотреть один и тот же контент вместе. Например, вы можете поделиться последним выпуском шоу Apple TV+ и устроить вечеринку с друзьями во время разговора по FaceTime. SharePlay выйдет позже этой осенью.
macOS Monterey
Apple заявляет, что macOS Monterey будет работать на следующих устройствах:
- MacBook Air (начало 2015 г. или новее)
- MacBook Pro (начало 2015 г. или новее)
- 12-дюймовый MacBook (начало 2016 г. или новее)
- iMac (конец 2015 г. или новее)
- iMac Pro (2017 или новее)
- Mac mini (конец 2014 г. или новее)
- Mac Pro (конец 2013 г. или новее)
Если ваш Mac поддерживается macOS Monterey, то получить ее можно путем простого обновления через: "Apple" -> "Об этом Mac" -> "Обновление".
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Windows 10 на MacBook M1 обогнала macOS по скорости. Также недавно Apple лишились одного из главных монопольных прав.
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