Появившиеся в продаже ноутбуки Apple MacBook M1 на ARM-чипах оказались быстрыми, вопреки пессимистичным прогнозам скептиков. MacOS Big Sur на деле оказалась крайне шустрой и работает без задержек.

Однако отказ от процессоров Intel больше не позволяет новым MacBook запускать Windows 10 через BootCamp из-за полной несовместимости архитектуры x86 с ARM. А Windows 10 на базе ARM, которую Microsoft устанавливает на Surface Pro X, сейчас недоступна кроме корпоративного сегмента.

Однако, если Microsoft когда-нибудь выпустит Windows-ARM для широкой публики, он, как сообщает TechSpot, она будет работать быстрее, чем на Surface Pro X.

Раньше BootCamp позволял устанавливать Windows 10 на MacBook без проблем

Сейчас можно найти тестовую версию Windows 10 под ARM, которая доступна для OEM-партнеров, таких как HP, Asus и Lenovo. Именно эту версию использовал главный инженер Amazon Web Services Александр Граф, чтобы проверить скорость работы детища от Microsoft на новом MacBook с чипом M1.

Some GeekBench* scores, not yet tuned (like topology and whatever) about Windows on M1:

GB5 https://t.co/ifUGPnpTDI

GB4 aa64 https://t.co/jpCfcNlRRc

GB4 XtaJIT (x86) https://t.co/nfUImwJmz8



*: I don’t like GB for technical reasons, but the score is provided for curiosity