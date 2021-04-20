20 апреля вечером в 20:00 по киевскому времени компания Apple проведет первую презентацию в 2021 году. Мероприятие пройдет под девизом Spring Loaded ("Подпружиненный") с характерным логотипом, сообщает TechCrunch.

Пропустив прошлогоднее весеннее мероприятие из-за разбушевавшейся пандемии коронавируса COVID-19, компания перешла в онлайн-режим с записанными заранее презентациями и трансляцией их на YouTube.

iPad Pro 12,9

iPad Pro

Мы ожидаем увидеть множество новых продуктов, изюминкой которых может стать новый iPad Pro 12,9" с новой технологией подсветки экрана и форм-фактором, напоминающем ноутбук.

Преимущества мини-светодиодной подсветки экрана включают повышенную яркость, лучшее время автономной работы и меньшую вероятность выгорания изображения. Технология придет на смену OLED, которая в настоящее время используется в последних iPhone.

Процессор тоже подвергнется модернизации. Ходят слухи, что A14X будет использовать ту же технологию, которая лежит в основе чипа M1, интегрированного в последних компьютерах Mac. Это, в свою очередь, может существенно повысить производительность.

iPad mini

iPad и iPad Mini

Еще одним ожидаемым устройством является iPad mini. Планшет с диагональю 8,4 дюйма давно не получал обновления и теперь получит первое серьезное развитие, но обновления гораздо менее выражены, чем на Pro.

Классический язык дизайна iPad останется. Устройство получит повышение производительности благодаря новому процессору. Ходят слухи, что вместе появится и новый Apple Pencil, хотя подробностей пока немного.

Air Tags

Напоследок, многие ждут, что Apple наконец-то подарит миру обсуждаемые AirTags. Все признаки указывают на то, что вероятность их презентации очень высока.

В конце концов, компания только что открыла доступ к Find My вместе со множеством совместимых устройств, включая прямого конкурента Chipolo ONE Spot.

Apple TV и iMac

Apple TV

Возможно будет показан обновленный Apple TV с пультом дистанционного управления, совместимым с Find My. Дело в том, что пульты для телеприставки от Apple теряются чаще всего и внедрение технлогии удаленного поиска поможет обнаруживать завалявшиеся ПДУ.

Сам обновленный Apple TV получит поддержку HDMI 2.1 и частотой обновления 120 Гц при 8K и будет работать на iOS 14.5, которая выйдет сразу после окончания мероприятия.

Apple TV

В связи с двухлетним обновлением линейки продуктов Apple в список могут быть добавлены несколько новых кремниевых компьютеров iMac, которые давно не получали обновлений.

Apple iMac 2021

Посмотреть презентацию можно онлайн на нашем сайте, видео на которое мы разместили ниже.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ранее Apple готовила грандиозную презентацию на 23 марта, но перенесла на месяц вперед. Также в прошлом месяце Apple уличили в нарушении прав пользователей.