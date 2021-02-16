Идеи Windows 10X будут перенесены на десктопную Windows 10 Источник: Pexels

Microsoft сейчас активно работает над визуальным преображением Windows 10, выпуск которого запланирован на октябрь 2021 года.

Одно из самых заметных изменений нового патча, получивший кодовое название Sun Valley, — это перезапуск меню "Пуск", которое будет отделено от панели задач и получит новое графическое улучшение.

Windows Latest сообщает, что Sun Valley находится в разработке с прошлого года и представит "радикальное визуальное обновление Windows", включая новый интерфейс, который в полной мере использует преимущества языка дизайна Microsoft Fluent Design и WinUI.

Меню "Пуск" Windows 10, заимствованное у Windows 10X

Одним из наиболее заметных изменений, которые вносит обновление, является скругление углов плиток меню "Пуск".

Но наиболее очевидным отличием может быть расположение самого меню "Пуск". Вместо того, чтобы быть прикрепленным к панели задач, обновленное меню теперь будет "плавать" над ним, оставляя видимый зазор.

Windows 10 закругленными углами меню "Пуск"

Windows Latest создали макет того, как могут выглядеть изменения. В результате визуально такое меню Пуск может напоминать подобие Launchpad на macOS.

Закругленные углы и плавающие меню ранее встречались в предварительных версиях Windows 10X – отдельного проекта Microsoft для слабых ноутбуков на процессорах ARM.

Стоит отметить, что нет никакой гарантии, что эти радикальные изменения все же войдут в следующее обновление.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Microsoft объявила о скорой "смерти" Windows 10. В то же время Windows 10 на MacBook M1 обогнала macOS по скорости.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.