Новейший процессор Intel Rocket Lake добился "стратосферной" частоты в 6,9 ГГц. В двух коротких роликах, опубликованных в Twitter, оверклокеры доводят восьмиядерный процессор Rocket Lake до 6923,56 МГц, используя жидкий азот.

Для этого была использована частота шины 113,50 МГц в сочетании с множителем 61x. 8 ГБ системной памяти также разогнаны до дьявольских 6666,66 МГц.

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Видео лишено новой информации относительно новинки, но использование экзотического охлаждения в процессорах Rocket Lake является весьма интригующим. Это может указывать на то, что релиз состоится совсем скоро.

Intel, скорее всего, будет использовать жидкий азот как маркетинговую уловку для Rocket Lake, так что не стоит ждать, что ваш домашний компьютер будет способен достичь такой невероятной скорости.

Rocket Lake будет первым поколением процессоров Intel для настольных ПК с новой архитектурой. ПО слухам, новые чипы будут производительнее старых примерно на 20%. Он также они получат поддержку PCIe 4.0 и инструкции AVX-512 на платформе Intel.

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