Лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не видит смысла завозить в страну западные вакцины от коронавируса. По его мнению, китайский и российский препарат "зарекомендовали себя лучше".

"Представленные в Беларуси российская и китайская вакцины от COVID-19 зарекомендовали себя гораздо лучше западных аналогов, поэтому страна и закупает эти препараты", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что в Беларуси уже производят по российским технологиям их вакцину, поэтому в будущем в стране появится собственный препарат.

"Таким образом, завозить в страну западные аналоги не имеет смысла", - добавил Лукашенко.

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Кроме того, в Ривне местным жителям предлагают принять участие в клинических испытаниях новой вакцины от коронавируса. Название препарата не разглашается, но известно, что его будут поставлять в Соединенные Штаты Америки.

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