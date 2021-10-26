Лукашенко заявил, что Беларуси не нужны западные вакцины [ Редактировать ]
Лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не видит смысла завозить в страну западные вакцины от коронавируса. По его мнению, китайский и российский препарат "зарекомендовали себя лучше".
"Представленные в Беларуси российская и китайская вакцины от COVID-19 зарекомендовали себя гораздо лучше западных аналогов, поэтому страна и закупает эти препараты", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что в Беларуси уже производят по российским технологиям их вакцину, поэтому в будущем в стране появится собственный препарат.
"Таким образом, завозить в страну западные аналоги не имеет смысла", - добавил Лукашенко.
Читайте также, Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) одобрило использование вакцины Moderna для ревакцинации. Правда, для этого потребуется только половина дозы вакцины.
Кроме того, в Ривне местным жителям предлагают принять участие в клинических испытаниях новой вакцины от коронавируса. Название препарата не разглашается, но известно, что его будут поставлять в Соединенные Штаты Америки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Бустерная (третья) доза вакцины от коронавируса нужна не всем
Министр также пояснил, смогут ли граждане сгенерировать соответствующий документ в приложении "Дия"
Глобальная инициатива COVAX, которая обеспечивает справедливый глобальный доступ к вакцинам против коронавируса в мире "в значительной мере провалилась"
Министерство здравоохранения Украины планирует в следующем году начать ревакцинацию населения от коронавируса
В течение трех дней дополнительные центры будут работать в одной из школ города и во дворце искусств