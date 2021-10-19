Лидер Беларуси Александр Лукашенко анонсировал появление собственной вакцины от коронавируса. Препарат ожидают в 2023 году. Об этом сообщает БЕЛТА.

Вакцину сразу адаптируют к новым штаммам.

Какой можно сделать вывод - вакцина помогает. По крайней мере нам надо прожить осенне-зимний период до следующего лета. Вакцина здесь нам хорошее подспорье. Дальше жизнь нам покажет, как действовать, что нам делать. И мы мудро поступили, когда договорились, что мы свою вакцину, которую мы уже в пробирке имеем, выпустим в оборот в 2023 году.

По словам Лукашенко, Беларусь пережила уже 4 или 5 штаммов.

Поэтому мы как раз произведем свою вакцину и приспособим ее к тому вирусу, который будет циркулировать в 2023 году.

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Кроме того, в Ривне местным жителям предлагают принять участие в клинических испытаниях новой вакцины от коронавируса. Название препарата не разглашается, но известно, что его будут поставлять в Соединенные Штаты Америки.

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