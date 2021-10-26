Нищенские социальные стандарты, отсутствие реального повышения минимальных зарплат и пенсий, урезание субсидий на фоне подорожания ЖК-тарифов и цен на товары первой необходимости – все это приводит к тому, что в стране количество обедневших украинцев будет увеличиваться. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Власть законодательно закрепляет бедность в проекте бюджета на 2022 год. Мизерные повышения минимальных пенсий и зарплат на фоне галопирующей инфляции, роста тарифов и цен приведут только к увеличению количества бедных людей в стране", - подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что уже сейчас у половины украинцев расходы ниже фактического прожиточного уровня, что относит их к категории бедных.

"Нынешний отопительный сезон с новыми тарифами и урезанными субсидиями сделает бедных нищими. Особенно страдают наименее защищенные категории – пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи. Беда в том, что власть ничего не делает и не желает делать, чтобы улучшить ситуацию, повысить социальные стандарты и защитить людей. А ее лозунги и обещания не накормят и не обогреют", - подчеркнул политик.

Сопредседатель фракции оппозиционеров напомнил, что ОП-ЗЖ зарегистрировала ряд законопроектов, которые позволят защитить людей, сдержать рост тарифов и ввести госрегулирование цен на базовые товары.

"Мы подаем реальные законопроекты с конкретным обоснованием - сколько и откуда взять денег на то, чтобы обеспечить защиту людей, улучшить их уровень жизни и не дать скатиться в нищету. Мы подаем обоснованные поправки в законопроект о бюджете на 2022 год. Но власть не спешит принимать наши предложения, так как люди у нее не в приоритете. Но мы будем бороться за то, чтобы защитить наших граждан", - заявил парламентарий.

Политик отметил полную бездеятельность правительства, которое неспособно системно работать в условиях кризиса.

"Мы не видим ни готовности, ни желания правительства изменить ситуацию и начать работать в интересах людей. Там забыли - для чего они занимают свои кресла. Такому правительству давно пора уйти", - резюмировал Юрий Бойко.