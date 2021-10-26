Третю дозу вакцини Moderna схвалило Європейське агентство з лікарських засобів. Додаткове, так зване бустерне щеплення, радять вводити через пів року після другого уколу.

На думку регулятора, це допоможе підвищити рівень антитіл у дорослих, який з часом починає знижуватися. Відтак третє щеплення можна призначати людям віком від 18 років і більше.

Бустерна доза складається із половини першої. Нагадаю, раніше у США влада схвалила масове використання додаткових щеплень усіх трьох найбільших американських виробників: "Пфайзер", "Модерна" та "Джонсон і Джонсон".